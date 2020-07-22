Фрегат "Адмирал Касатонов" приняли в состав ВМФ России

Церемония приема корабля в состав флота и подъема на нем Андреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришел для участия в Главном военно-морском параде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" принят в состав российского флота. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" принят в состав Военно-морского флота", - сказал он.

Церемония приема корабля в состав флота и подъема на нем Андреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришел для участия в Главном военно-морском параде.

"Фрегат "Адмирал Касатонов", успешно завершивший государственные испытания, принят в состав ВМФ на рейде Невы, на траверзе Сенатской площади. Военнно-морской флот пополнился еще одним кораблем, способным эффективно решать поставленные задачи в дальней морской и океанской зонах", - сказал Евменов.

Фрегаты проекта 22350, строящиеся на предприятии "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Эти корабли имеют водоизмещение 5000 тонн, длину 135 м, ширину 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов, Дальность плавания фрегатов проекта 22350 - 4500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.