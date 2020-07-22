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Военное обозрение

«Задний двор США»: Болтон заявил, что Вашингтон не допустит создания в Венесуэле военной базы РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон подверг Венесуэлу и ее лидера Николаса Мадуро беспрецедентному давлению. Но все его усилия не привели к свержению президента этой южноамериканской страны.

На прошлой неделе Джон Болтон дал интервью испанской газете ABC, посвященное политике США по отношению к Венесуэле.

Во время беседы он заявил, что одной из главных его целей во время пребывания на должности советника Трампа была борьба с Николасом Мадуро, который является последователем курса Уго Чавеса.

Болтон считает, что население Венесуэлы не поддерживает своего президента, а его власть опирается на небольшую группу высокопоставленных чиновников, которые существуют на доходы от наркотрафика и рэкета. Экс-советник также уверен, что значительную финансовую поддержку Каракасу оказывают Россия и Китай. Он считает, что существует опасность создания Российской Федерацией или КНР своей военной базы в Венесуэле, но США этого не допустят. Болтон также отмечает значительную поддержку Николаса Мадуро кубинцами.

По мнению экс-советника Трампа, хотя США не рассматривают вариант прямого военного вмешательства в дела Венесуэлы как приоритетный, он все же не исключается.

Куба и Венесуэла рассматриваются как "задний двор" США, именно поэтому в Вашингтоне сами разговоры о возможности создания в Латинской Америки военных баз России или КНР воспринимаются крайне болезненно. Зато, размещая свои военные базы по всему миру, в том числе и у границ РФ, США меньше всего считаются с чужими интересами.

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Страны
Венесуэла
Испания
Китай
Куба
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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