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Известия.ru

Эксперт рассказал о российских вооружениях в Черноморском регионе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэрии Минобороны Рф

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал в беседе с «Известиями» 21 июля о российских системах защиты Черноморского региона.

Прежде всего это комплексы для подводных лодок, задачи которых — обнаружение подводных лодок, надводных кораблей и торпед, сказал эксперт. Он отметил, что схожие задачи могут ставиться перед перспективными беспилотными подводными аппаратами, способными приближаться к объектам возможного противника и квалифицировать их.

«Черноморское небо находится под защитой самолетов Су-24М, Су-25СМ, Су-27, Су-27П, Су-27СМ, Су-27УП и Су-30М2, а также вертолетов Ми-8, Ми-35М, Ми-26 и Ка-52. Небо также прикрывают системы С-400 и комплексы ПВО средней и малой дальности», — заключил директор Бюро военно-политического анализа.

Накануне, 20 июля, сообщалось, что украинские эксперты обвинили Российскую Федерацию в тайной разработке новой угрозы в Черном море. Речь идет о системе освещения надводной и воздушной обстановки и радиомониторинга. Отмечается, что система развертывается и на нефтяных платформах НАК «Нафтогаз Украины», которые были переданы «Черноморнефтегазу».

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