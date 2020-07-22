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«Мальва» предстала во всей красе

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Источник изображения: warspot.ru

Российскую перспективную САУ «Мальва» впервые показали официально. Вчера, 20 июля, информационное агентство ТАСС опубликовало видео, снятое к юбилею Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Буревестник», на котором показана новая самоходка.

«В июле 2020 года исполнилось 50 лет со дня создания Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Буревестник». Сейчас это головное предприятие России по разработке артиллерийского вооружения, находится в составе концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», — сообщается в описании к видео. При этом самый интересный момент находится на отметке 1 минута 50 секунд.

Кадры испытаний перспективных образцов артиллерийской техники

Создание 2С43 «Мальва» ведётся в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок». По словам инсайдеров, орудие этой машины имеет калибр 152 мм. В качестве базового шасси выбран вездеход Брянского автомобильного завода БАЗ-6010-027 с колёсной формулой 8×8.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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