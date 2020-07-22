Все готово: у России есть первая вакцина от коронавируса

В Минобороны России доложили о готовности вакцины от COVID-19

Первая российская вакцина от коронавируса COVID-19 готова, сообщили в Минобороны. Накануне завершилась финальная фаза ее клинических исследований. Над препаратом работали совместно военное ведомство и Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи. Согласно результатам, у всех добровольцев, испытавших на себе вакцину, выработался иммунитет к вирусу.

В России готова первая в стране вакцина от коронавирусной инфекции, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию "Аргументы и факты". В создании препарата участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально", - заявил Цаликов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую вводили добровольцам, успешно завершена.

Испытания проводились на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

Вторую группу добровольцев из 20 человек выписали утром 20 июля. Согласно протоколу, перед этим они прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», - констатировали в военном ведомстве. По информации министерства, у добровольцев не проявилось никаких побочных эффектов, осложнений или нежелательных реакций. Жалоб на состояние здоровья тоже не было.

«Для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42-е сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование», - уточнили в ведомстве.

Несколькими днями ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили ТАСС, что документы на регистрацию вакцины в Минздрав были поданы 30 июня.

В том же месяце после получения разрешений начались клинические исследования жидкой и лиофильно высушенной вакцины, которую разработали центр имени Н.Ф. Гамалеи совместно с ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны.

Жидкую вакцину исследовали в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко на 43 добровольцах, а лиофильно высушенную - в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова также на 43 добровольцах.

Итоги клинических испытаний вакцины на добровольцах подвел член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», - он газете «Красная звезда».

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что иммунитет появляется уже через несколько дней после вакцинации.

Через три недели запускается реакция иммунной системы, и тогда наступает максимальная степень защиты от инфекции.

Но вопрос, насколько долго после прививки будет сохраняться иммунитет, пока остается открытым, сказала эксперт, слова которой приводит РИА «Новости». Ответ на это даст следующий этап клинических исследований, сказала она.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, в случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавируса Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.

«Мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года. 30 млн доз будет произведено в России, а остальное - с помощью международных партнерств по всему миру», - сообщил Дмитриев в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф».

По оценкам фонда, к концу 2021 года в мире создадут уже более 3 млрд доз вакцины, что позволит эффективно бороться с COVID-19.

Лидия Мисник