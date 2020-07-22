Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Some reports that SAA found samll American UAV in Tal Tamr CS pic.twitter.com/xQNX27Av63 — ZOKA (@200_zoka) July 19, 2020

В Сирии солдаты правительственной армии захватили микроскопический разведывательный беспилотник Black Hornet 3s - "Черный шершень". Подобные дроны стоят на вооружении корпуса морской пехоты США.

Как сообщает издание The Drive, миниатюрный беспилотник был захвачен близ города Таль-Тамр, который находится в пограничной местности с Турцией и Ираком.

Дрон вертолетного типа имеет длину менее семи дюймов (15 сантиметров) и весит менее одной десятой фунта (45 граммов). "Черный шершень" управляется с помощью сенсорного планшета и ручного контроллера. Аппарат также может покидать зону "прямой видимости" и летать по заданному маршруту с помощью GPS-навигации и автоматически возвращаться в исходную точку.

Несмотря на небольшие размеры, дрон оснащен двумя видеокамерами с изменяющимся фокусом и круговым обзором, а также тепловизором. Работая в ночное время, система объединяет каналы со всех трех камер для обеспечения единого обзора, что облегчает операторам идентификацию объектов.

Николай Грищенко