Михайловская военная артиллерийская академия примет участие в МВТФ "Армия-2020"

ЦАМТО, 21 июля. Уникальный тематический раздел, посвященный системе военного образования, презентуют представители Михайловской военной артиллерийской академии на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

С 23 по 29 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" каждый желающий сможет посетить ряд тематических экспозиций, которые подготовят представители академии.

Электронные учебники, разработанные академией, виртуальные и интерактивные тренажеры ("Комплексный виртуальный тренажер подготовки расчетов 152 мм самоходной гаубицы "Дилема", "Учебно-тренировочное средство подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии "Артера-ВТ-3D", "Электронный 360 компедиум ракетных войск и артиллерии") и многое другие экспонаты будут в свободном доступе для посетителей.

У гостей Форума будет возможность ознакомиться и с уникальным материалом, посвященным юбилею академии. История одного из старейших вузов Санкт-Петербурга, которому 7 декабря 2020 года исполнится 200 лет, будет представлена в рамках экспозиции "Перспективный вуз" на стенде "200 лет ракетно-артиллерийскому образованию".

Кроме того, специалисты академии проведут мастер-класс с использованием компьютерного тренажера при проведении занятий (тренировок) по стрельбе и управлению огнем артиллерии.

В рамках научно-деловой программы академия проведет круглый стол на тему "Вопросы строительства ракетных войск и артиллерии в деятельности военно-научных школ Михайловской военной артиллерийской академии", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.