В Дальневосточное ВОКУ поступила первая партия новейших автоматов АК-12

ЦАМТО, 21 июля. Первая партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В ближайшее время оружие будет распределено по учебным подразделениям, где лучшие стрелки проведут его пристрелку и необходимое обслуживание.

АК-12 калибра 5,45 мм – автомат абсолютно нового уровня – разработан концерном "Калашников". По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также, производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения – как военного, так и гражданского.

Автомат был разработан в рамках программы "Ратник", как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.