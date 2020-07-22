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Российская газета

Российским фрегатам добавят ракет

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Число универсальных пусковых установок для крылатых ракет на фрегатах проекта 22350М будет увеличено в полтора раза: с 16 до 24.

- Это существенно повысит их боевую эффективность, - сообщил глава Минопромторга Денис Мантуров в Санкт-Петербурге на церемонии закладки фрегатов "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

Новые корабли будут строиться по проекту 22350. Модернизированный вариант проекта находится в стадии разработки. Помимо выросшего числа пусковых установок, будет увеличен и запас самих ракет - до 48. Фрегаты "адмиральской серии" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". После завершения испытаний к ним добавится и гиперзвуковой "Циркон". Головной корабль проекта "Адмирал Горшков" как раз участвует в тестах нового оружия.

По данным из открытых источников, фрегаты типа 22350М будут отличаться от предшественников возросшим до 7000 тонн водоизмещением, более мощной ПВО - ЗРК "Полимент-Редут" с 96 пусковыми ячейками, - и ангарами для двух противолодочных вертолетов.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
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