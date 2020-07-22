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Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной

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БТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
БТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

Внезапная проверка войск Южного военного округа РФ вызвала истерику в украинских СМИ. Так называемый «военный эксперт» Олег Жданов, видимо, не знает, что подобные шаги — регулярная практика в российских ВС. В провокационной по сути статье автор обвинил Россию в запугивании Украины.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного военного округа, после чего позднее военная активность России была замечена и в Керченском проливе на границе с Украиной.

Говоря о проверке боеготовности войск Юго-Западного военного округа РФ можно сказать, что это нормальная "жизнедеятельность" Вооруженных сил РФ, так как если посмотреть хронологию, Россия это делает ежегодно и в разных районах. А в Керченском проливе россияне отрабатывают оборону Крымского моста и технику туда стянули, чтобы громко погреметь оружием. Так, чтобы это услышали в США, потому что на прошлой неделе в Черном море проводились масштабные учения НАТО.

Сегодня ситуация в украино-российских отношениях сложилась так, что любой шаг со стороны РФ в сторону конфронтации уже будет расцениваться как прямая и открытая агрессия против Украины. Зеленых человечков, как в 2014-м, уже не будет, так как этот план уже отработан.

Но на самом деле, тему подготовки вторжения со стороны Российской Федерации на Украину стоит вообще закрыть. Особенно после заявлений министра обороны Украины о том, что, по данным нашей разведки, не наблюдается накопления материально-технических ресурсов и личного состава вдоль наших границ. Именно скопление личного состава можно было бы считать подготовкой к разворачиванию боевых действий. Поскольку сегодня провести скрытую мобилизацию с учетом технической оснащенности разведок развитых стран - практически невозможно, это на грани фантастики.

Люди для войны - это самое главное. И, чтобы начать мобилизацию личного состава, необходимо сначала накопить материальные средства для ведения войны - на удалении до 100 км от границы должны строиться полевые склады, на них должны свозить топливо, боеприпасы, продовольствие, в 50 км от границы должна быть развернута целая сеть госпиталей и накопление медицинского оборудования. Это мировая практика, так как спустя сутки после наступления минимальные потери в бою составляют 30% от личного состава и их нужно будет откуда-то восстанавливать.

И как раз этих людей у Путина нет. В подтверждение этому - переподчинение Путиным Вооруженных сил РФ Росгвардии, 400 тысяч человек в которой с 2018 года до сих пор не могут доукомплектовать. Эти люди нужны ему самому у себя в стране, так как из-за ситуации в Хабаровске, Путин оказался в позиции классического цугцванга. Ведь если он разгонит митингующих, он рискует спровоцировать гражданскую войну, а если нет, его могут свергнуть в Кремле, посчитав, что вождь ослабил хватку.


Олег Жданов

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