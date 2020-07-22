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Военное обозрение

На «турецких» истребителях F-35 будут летать пилоты американских ВВС

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Источник изображения: topwar.ru

Восемь истребителей пятого поколения F-35А, предназначавшиеся Турции, будут поставлены Военно-воздушным силам США. Как говорится в официальном заявлении Пентагона, американские ВВС приняли решение выкупить данные истребители у корпорации Lockheed Martin.

В Минобороны США заявили, что восемь истребителей F-35А, ранее построенных для ВВС Турции, будут выкуплены ВВС США в рамках модификации ранее заключенного контракта с американской корпорацией. Стоимость всех восьми истребителей составит 862 млн. долларов. Перед передачей истребителей корпорация Lockheed Martin внесет в самолеты изменения, требуемые ВВС США. Кроме того, в рамках данного соглашения ВВС США закупили еще шесть дополнительных истребителей F-35А.

Напомним, что США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 летом прошлого года из-за закупки российской зенитной ракетной системы С-400. Несмотря на это, первая партия истребителей, предназначенных ВВС Турции была произведена, но США отказались передавать их заказчику, требуя отказаться от ЗРС С-400. Также США прекратили подготовку турецких пилотов, проходивших подготовку к полетам на F-35 на территории США. Всего Анкара планировала приобрести 100 истребителей пятого поколения F-35.

Россия начала поставку ЗРС С-400 Турции в середине июля прошлого года. Турция стала первой страной НАТО, получившей на вооружение российские зенитные комплексы "Триумф".

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Турция
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F-35
F-35A
С-400 Триумф
Компании
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NATO
Истребитель 5 поколения
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