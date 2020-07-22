Индия получит четыре противолодочных самолёта Poseidon P-8I

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Морская авиация ВМС Индии в 2021 году пополнится четырьмя американскими многоцелевыми противолодочными и разведывательными самолетами Poseidon P-8I, но останавливаться на этом не намерена. Как сообщает газета Hindustan Times, ВМС Индии намерены в 2022 году закупить у США еще шесть самолетов этого типа.

Контракт стоимостью 1,1 млрд. долларов на закупку четырех самолетов Poseidon был заключен в начале мая этого года после того, как в конце прошлого года было получено разрешение на приобретение самолетов от индийского Совета по оборонным закупкам. Планируемая продажа самолетов пройдет по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Еще шесть американских противолодочных самолетов Poseidon P-8I Индия намерена приобрести в 2022 году, переговоры об закупке планируется провести в ближайшее время.

Как отмечается, в настоящее время на вооружении ВМС Индии стоит восемь американских самолетов Poseidon, полученных в период 2012-2015 годов. Все самолеты эксплуатируются 312-й эскадрильей морской авиации.

По данным, предоставленным военными источниками, Индия использовала Poseidon для разведывательных полетов над линией фактического контроля, у которой проходила концентрация частей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).