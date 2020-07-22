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Военное обозрение

Новейший комплекс военной связи «Медовуха» интегрируется с БПЛА «Гранат-4»

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Источник изображения: пресс-служба ЦВО

На днях пресс-службой Центрального военного округа была озвучена информация о получении одним из окружных соединений современного комплекса связи с оригинальным названием. В креативности тем, кто это название предложил дать, не откажешь. Комплекс мобильной связи – «Медовуха» - является явным шагом вперёд для систем обслуживания обмена военной информацией.

Основная задача, которую «Медовуха» решает – передача информации фактически в любых условиях рельефа и климата. Складки местности для новейшего комплекса связи не представляют большой проблемы при обмене данными, так как станция способна работать в нескольких диапазонах (включая коротковолный и ультракоротковолный). Дополнительно «Медовуха» оснащается коммуникационными терминалами.

Скорость передачи данных через устойчивый и помехозащищённый канал связи – до 10 Мбит/с. Слово «помехозащищённый» здесь применено не случайно. Дело в том, что комплекс связи «Медовуха» выполнен таким образом, что его работа может вестись и в условиях использования противником тех или иных средств радиоэлектронной борьбы. Комплекс оборудован несколькими антеннами, включая РЛС устойчивого 360-градусного мониторинга. Системы могут подпитываться дополнительным генератором.

Дальность обеспечения обмена данными впечатляющая – до 2000 км.

В ряде случаев обмен информацией «Медовуха» позволяет осуществлять с помощью интеграции с беспилотниками «Гранат-4». Скорость передачи данных позволяет при этом принимать изображение от БПЛА в режиме онлайн.

Многофункциональные отечественные дроны «Гранат-4» имеют длину около 2,5 м при размахе крыльев в 3,2 м. Масса беспилотника, как сообщается в открытых источниках, составляет около 30 кг. Взлёт БПЛА осуществляет при использовании специальной катапульты, работает с которой оператор системы. Приземляется «Гранат-4» после раскрытия парашюта. Как отмечается, этот же парашют может быть использован и как элемент, необходимый при осуществлении нештатной (аварийной) посадки.

Источник изображения: пресс-служба ЦВО

Комплекс связи «Медовуха» устанавливается на шасси, которое представляет собой бронированный армейский автомобиль «Тигр».

Интеграция в единый комплекс сразу нескольких систем коммуникаций позволила существенным образом (до двух раз) снизить время развёртывания мобильной системы военной связи. Также увеличилась скорость обмена данными.

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