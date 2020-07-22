Египет готов войти в Ливию: парламент страны выдал мандат на отправку войск

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Египетский парламент наделил президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом на отправку войск в Ливию. Решение было принято в понедельник на закрытом заседании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в египетском парламенте.

Как сообщил источник, египетские войска войдут в Ливию для защиты национальной безопасности государства.

Египетский парламент дал согласие на то, чтобы армия поддержала ливийский народ. Депутаты наделили президента ас-Сиси и вооруженные силы мандатом на защиту Ливии и национальной безопасности Египта и арабских государств

- приводит агентство слова источника.

Позднее в прессе появилось официальное заявление, сделанное по итогам заседания парламента Египта.

Совет единогласно одобрил отправку подразделений египетских вооруженных сил для выполнения боевых задач за пределами границ Египта с целью защиты его национальной безопасности на стратегическом западном направлении от действий вооруженных преступных милиций и иностранных террористов до завершения этой миссии

- говорится в документе.

Ранее ливийская Палата представителей, заседающая в Тобруке, обратилась к египетским вооруженным силам с призывом о вмешательстве в войну для защиты национальной безопасности страны. Парламент Египта распространил заявление, говорящее о том, что ВС Египта имеют право вмешаться в ливийский конфликт, "если увидят неизбежную угрозу национальной безопасности двух стран".

Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил военного вмешательства, заявив, что египетская армия выдвинется, "если попросят ливийцы". При этом он предупредил ПНС и Турцию, что Каир не позволит никому захватить контролируемые ЛНА Хафтара Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией".