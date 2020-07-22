Индия закупит дополнительное оборудование для танков Т-90С

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Министерство обороны Индии подписало контракт на закупку дополнительного оборудования к танкам Т-90. Контракт подписан с компанией Bharat Earth Movers Limited, его общая стоимость составляет около 75 млн долларов. О каком дополнительном оборудовании для основных боевых танков в данном случае идёт речь?

Военное ведомство Индии собирается закупить у Bharat Earth Movers Limited более 1,5 тысяч (1512) противоминных тралов. Ими будут оснащаться стоящие на вооружении индийской армии танки Т-90С. Сделка одобрена министром обороны Индии Раджнатом Сингхом.

Это решение, как сообщает индийская пресса, принято в связи с осложнением ситуации на границе с Китаем. Некоторое время назад несколько десятков танков Т-90С ВС Индии были развёрнуты в Ладакхе – близ района, где произошла стычка между индийскими и китайскими военнослужащими.

Индийская армия намеревается использовать танки Т-90С с противоминными тралами вдоль пограничной линии – для выявления наличия минных полей и создания в них коридоров, через которые могли бы проходить основные силы.

По последним данным, поставку всех 1512 минных тралов в индийские войска планируется завершить к 2027 году.

Пресс-служба Минобороны Индии:

Эти минные тралы будут установлены на танках T-90 индийского танкового корпуса, что облегчит индивидуальную мобильность танков при проведении войск через минные поля по создаваемым коридорам безопасности.