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Военное обозрение

Вопрос снятия эмбарго: Иран подтвердил готовность приобрести российское вооружение

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Источник изображения: topwar.ru

Иран заинтересован в российских вооружениях и после снятия эмбарго хотел бы закупить определенное оружие и военную технику.

Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью "Коммерсанту".

По словам посла, Россия является для Ирана приоритетным партнером, поэтому после снятия оружейного эмбарго стороны проведут ряд консультаций в отношении закупки Тегераном оружия и военной техники у Москвы. Джалали не стал пояснять, какие именно российские вооружения интересуют Иран, уйдя от ответа. При этом он подчеркнул, что у России "большие возможности" в этой сфере.

Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия – приоритетный партнер

- заявил он.

Отметим, что это уже не первое заявление иранской стороны о намерении закупить российское вооружение. В мае Казем Джалали также заявлял о том, что Тегеран планирует закупки вооружений после снятия эмбарго, и уже получил соответствующие предложения от ряда стран. В Иране не отрицают желания получить некоторые типы российского вооружения.

В свою очередь в России сообщили, что в настоящее время переговоров с Ираном на эту тему не ведут, но не исключают начала переговоров осенью после окончания действия оружейного эмбарго.

Однако не все так просто как считают в Тегеране. Соединенные Штаты в преддверии окончания эмбарго, которое истекает в октябре этого года, намерены предпринять все возможные усилия, чтобы продлить режим ограничений. По словам главы американского Госдепа Майка Помпео, Вашингтон "приложит все усилия", чтобы не допустить закупки вооружения Ираном у России и Китая.

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
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