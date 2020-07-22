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Военное обозрение

В России ведётся разработка единого двигателя для истребителей компании «Сухой»

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Источник изображения: topwar.ru

Специалисты ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения ("ОДК-УМПО") ведут разработку универсального двигателя для нескольких типов истребителей. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

По его словам, ОКБ ведет разработку единого двигателя, который можно будет устанавливать на истребители без доработки планера. Речь идет об истребителях Су-27, Су-30 и Су-35. Заказ на разработку унифицированного двигателя поступил от Минобороны, планируется, что внедрение единой двигательной установки позволит сократить издержки военного ведомства. При этом Семивеличенко никаких подробностей по проводимой работе и примерных характеристикам нового двигателя не привел.

Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов АЛ-41Ф-1С, а также узлов других предыдущих двигателей. Это некий универсальный двигатель, который способен устанавливаться на Су-27, Су-30 и Су-35. Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем

- заявил он.

Авиадвигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) - двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги. В двигателе применены новый компрессор низкого давления с увеличенными расходом воздуха и КПД, а также новая турбина с более эффективной системой охлаждения лопаток. Устанавливается на истребители Су-35С. В настоящее время ОКБ "Сухой" ведет ОКР по созданию модернизированной версии Су-30 - Су-30СМД, который также получит двигатель АЛ-41Ф-1С.

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Страны
Россия
Продукция
117С
АЛ-41Ф
Су-27
Су-30
Су-35
Су-35С
Компании
Сухой ПАО
УМПО
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