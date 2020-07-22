Новейший американский мини-дрон Black Hornet 3 попал в руки сирийской армии

Снимок САА Источник изображения: Твиттер/Сирийская армия (САА)

Из Сирии поступают сообщения о том, что в руки бойцов сирийской правительственной армии попал новейший дрон иностранного производства. Речь идёт об американском мини-дроне Black Hornet 3, который выполнял разведывательную операцию на северо-востоке Сирии – в районе города Таль-Тамр (провинция Хасеке).

Военнослужащие САА опубликовали кадр, на котором запечатлели себя с американским мини-дроном Black Hornet новой модификации.

Этот новейший дрон американские подразделения используют для проведения локальной разведки, выявляя позиции противника на определённых территориях. В Пентагоне этот мини-аппарат часто называют системой персональной разведки PRS. Он создан группой Prox Dynamics, которая в 2016 году вошла в состав FLIR Systems.

Мини-дрон вертолётного типа имеет длину около 15 см, его масса составляет не более 45 г. Управление осуществляется с помощью специального планшета, которым обладает военнослужащий-оператор. В зоне прямой видимости дрон может работать посредством специального проводника (тонкого провода), который связывает его с оператором. По последним данным, новая модификация имеет возможность действовать автономно – за пределами прямой видимости, перемещаясь при использовании GPS-навигации. Он передаёт «картинку» на планшет оператора. Изображение, включая видео, записывается с помощью двух камер, включая тепловизионную. Другими словами, может действовать и ночью. Аппарат имеет функцию автоматического возвращения в точку запуска.

В распоряжении армии США в Сирии имеются специальные узлы связи (док-станции), способные управлять «роем» до восьми Black Hornet 3 одновременно.

В США опасаются, что сирийские военные могут передать используемые на мини-дроне технологии Ирану или России.