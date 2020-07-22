ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дамаск

Источник изображения: Фейсбук/ВВС Израиля

Так называемая Сирийская обсерватория по правам человека сообщает о нанесении авиаудара по столичной сирийской провинции Дамаск. В SOHR говорится о том, что жители Дамаска слышали по меньшей мере четыре взрыва. Взрывы в районе столицы САР также были слышны жителями селений на Голанских высотах с израильской стороны.

В сирийских медиа говорится о том, что несколько самолётов ВВС Израиля накануне вечером были подняты в воздух и появились над Голанскими высотами. Подойдя к воздушным границам САР, самолёты выпустили ракеты класса «воздух-поверхность». Утверждается, что большинство ракет расчётам средств ПВО сирийской правительственной армии удалось сбить, однако несколько ракет всё же достигли целей на земле.

Упомянутая выше Сирийская обсерватория по правам человека заявляет, что сирийской ПВО не удалось сбить ни одной ракеты, выпущенной израильскими самолётами. При этом указывается, что для перехвата ракет были задействованы три батареи ЗРК, одна из которых располагается на военном объекте близ Эль-Кунейтры.

В SOHR со ссылкой на собственные источники заявлено, что ВВС ЦАХАЛ наносили удары по представителям проиранских сил, находящийся в провинции Дамаск. Тем временем информагентство SANA пишет, что в результате авиаудара ранения получили семь военнослужащих САА, разрушения фиксируются на объектах сирийской армии близ столицы страны.

По данным специалистов мониторинговой группы Intel Air&Sea, одна из ракет сирийской ПВО якобы взорвалась на иорданской территории.