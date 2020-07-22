На Балтфлоте прошли учения морской пехоты и мотострелков

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Двустороннее тактическое учение с участием морской пехоты и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота состоялось на полигоне Хмелевка в Калининградской области, сообщили в Балтфлоте во вторник.

На учениях, среди прочего, "подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота отработали не совсем типичную для них задачу по противодесантной обороне участка морского побережья", говорится в сообщении.

"В рамках активной фазы учения мотострелки армейского корпуса провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты по быстроходным лодкам и десантным средствам", - отмечается в сообщении.

В тактических учениях в Калининградской области принимают участие более 2 тысяч военнослужащих мотострелкового полка и соединения морской пехоты БФ, задействовано около 100 единиц военной техники.