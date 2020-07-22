Министры обороны Южной Кореи и США обсудили разделение расходов на оборону и ситуацию на Корейском полуострове

Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Гонконг. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Главы Минобороны США Марк Эспер и Южной Кореи Чон Ген Ду в ходе телефонного разговора обсудили различные вопросы безопасности на Корейском полуострове, в том числе совместные учения и переговоры о разделе расходов на оборону, сообщает военное ведомство Республики Корея.

"Обе стороны договорились продолжать поддерживать позицию готовности южнокорейско-американского альянса и объединенную оборонную позицию для реагирования на меняющуюся ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове", - говорится в сообщении министерства.

Они также договорились поддерживать дипломатические усилия по денуклеаризации Северной Кореи и установлению прочного мира на Корейском полуострове.

В ходе беседы министры обороны заявили, что будут настаивать на запланированной передаче военного оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из Вашингтона в Сеул.