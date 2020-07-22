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Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии

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Оса-АКМ
Модернизированный комплекс ЗРК «Оса-АКМ».
Источник изображения: http://www.kupol.ru/

В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Уточняется, что пуски ракет были не реальными, а электронными. Всего в учениях приняли участие порядка 500 военнослужащих и 50 единиц техники, в том числе С-300 «Фаворит», комплексы «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и должна продлиться до 21 июля. В ходе проверок отрабатываются учебные задачи, в условия которых входят не только действия бандформирований, но и обострение санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.

Проверка проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к учению «Кавказ-2020».

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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Оса-АКМ
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
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