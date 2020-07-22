Военные ЮВО отразили «налет штурмовой авиации» в Абхазии

Российские военнослужащие в ходе внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России отразили налет штурмовой авиации в Абхазии, сообщается на сайте Минобороны России во вторник, 21 июля.

«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили налет штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — сказано в сообщении.

В учении приняли участие около 500 военных, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники противовоздушной обороны, включая ЗРК С-300 «Фаворит», «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

Ранее, 19 июля, подразделения по борьбе с беспилотниками ЮВО в ходе внезапной проверки нейтрализовали нападение боевых дронов условного противника на пункты управления.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал глава государства Владимир Путин.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.