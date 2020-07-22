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Вестник Мордовии

Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В 2004 году Украина поставила в США четыре танка: в документах они именовались как Т-80УД, но на самом деле это были Т-84 "Оплот". Наверное, таким образом, в Незалежной пытались скрыть факт продажи своих самых современных бронемашин.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Три из четырех были оснащены комплексом активной защиты "Дрозд", еще один - оборудован кондиционером. По некоторым данным, вместе с ними ушла партия управляемых ракет "Комбат" и другие имевшиеся боеприпасы.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Техника поступала не для того, чтобы ею любоваться. Ее должны были испытать - проверить, как ей может противостоять американская, и, наоборот, увидеть воочию, как она выдержит обстрелы из танков "Абрамс", пресловутых комплексов "Джавелин" и другими современными боеприпасами.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Судя по попавшему в Сеть в конце марта спутниковому снимку с испытательного полигона Юма в штате Аризона, из четырех "Оплотов" до наших дней сумел "дожить" лишь один, остальные уничтожены во благо американского военно-промышленного комплекса.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Сейчас он вместе с другими "подопытными" Т-72М1, БМП-1 и БМП-2 находится на открытой площадке в районе полигона.

Лев Романов

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
M1 Abrams
БМП-1
БМП-2
Т-72
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
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