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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны заказало универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

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Многоцелевые истребители Су-30 и Су-35
Многоцелевые истребители Су-30 и Су-35 на соревнованиях военных летчиков Авиадартс-2018. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Балашов

Ведется работа над универсальным двигателем для российских истребителей, сообщил управляющий директор ОКБ имени Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в Ростех) Евгений Семивеличенко.

Семивеличенко рассказал, что рассматривается "возможность создания некоего универсального двигателя". В нем будут использованы "узлы предыдущих двигателей". При этом планируется получить "более высокие технические характеристики".

Универсальный двигатель можно будет устанавливать на Су-27, Су-30, Су-35 без доработки планера, передает РИА "Новости".

Как заявил Семивеличенко, "есть такой заказ со стороны Минобороны".

Также Уфимское моторостроительное производственное объединение технически готово начать серийное производство двигателя второго этапа для Су-57, но необходимо завершить его испытания, сообщил Семивеличенко.

Кроме того, он сообщил, что планируется до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В для замены французского на легком вертолете Ка-226Т.

Напомним, сообщалось, что в России запланировали создать гибридный авиадвигатель на альтернативных видах топлива.



Антон Антонов

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