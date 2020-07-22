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Известия.ru

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля.

По данным на 01:00 мск, состояние Маска составляет $74,2 млрд, увеличившись примерно на $5,1 млрд за последние сутки.

Возглавляет рейтинг глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $189 млрд. На второй строчке гендиректор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и его семья с капитализацией в размере $113,8 млрд, на третьей — сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд). На четвертом месте располагается создатель Facebook Марк Цукерберг ($90,3 млрд).

11 июля сообщалось, что Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и поднялся на седьмое место в списке самых богатых людей мира. Это стало возможно благодаря росту акций Tesla на 11%.

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Страны
США
Компании
SpaceX
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Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
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