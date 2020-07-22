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Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений

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Как сообщило 20 июля 2020 года информационное агентство РБК в материале Инны Сидорковой и Ивана Ткачёва "Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений", Министерство финансов Российской Федерации на фоне пандемии и вызванных ею кризисных явлений в экономике предложил сократить финансирование Государственной программы вооружений на 5% в течение трех лет. Речь идет о снижении расходов примерно на 225 млрд рублей, подсчитал эксперт.

152-мм самоходные гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" на параде Победы в Москве, 24.06.2020 (с) Сергей Бобылев / ТАСС

Минфин предложил сократить ассигнования на Государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021-2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК. Это одна из мер по уточнению бюджетных расходов в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета на следующие три года, говорится в документе.

Этот подход к трехлетнему расчету ассигнований из бюджета, включая сокращение ГПВ на 5%, был рассмотрен на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 7 июля, следует из письма министра финансов Антона Силуанова ведомствам - распорядителям бюджетных средств.

Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений, которую два года назад утвердил президент Владимир Путин, засекречено, известен только ее общий объем. Как заявляли в Минобороны, на реализацию ГПВ с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн - на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн - на строительство соответствующей инфраструктуры.

Сейчас ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов. После 2020 года он должен был начать сокращаться, говорил в 2018 году на военных совещаниях в Сочи Владимир Путин. Это связано с тем, что уровень современного вооружения в российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года.

Первые пять лет ежегодные расходы по ГПВ примерно равны ежегодному объему гособоронзаказа, пояснил РБК главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Сокращение ассигнований связано не только с запланированным падением по ГОЗ, но и с тяжелой экономической ситуацией в стране, спровоцированной пандемией. "Если мы говорим про 2021, 2022 и 2023 годы, то суммарно в результате сокращения ассигнований на госпрограмму вооружений на 5% за три года Минобороны может недополучить порядка 225 млрд руб.", - отметил Мураховский. Это больше 7% от общей суммы планируемого Минфином сокращения расходов на ближайшие три года.

Денежный объем сокращения госпрограммы вооружений в методике Минфина не указывается. Суммарное снижение нерасписанных расходов (куда входит и сокращение ГПВ) составляет 258,2 млрд руб. в 2021 году, 192 млрд руб. в 2022-м и 198,2 млрд руб. в 2023-м, следует из документов ведомства.

По данным Росстата, в первом полугодии 2020 года объем производства летательных аппаратов и космических систем - показатель, который можно использовать в качестве приблизительного ориентира для оценки гособоронзаказа в части воздушной техники и ракет, - сократился на 36% к тому же периоду прошлого года.

РБК направил запросы в Минфин и Минобороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Силуанов Антон
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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8 комментариев
№1
22.07.2020 07:38
Пусть Министерство Финансов скидывает запасы Палладия, цена которого достигла десятилетниго максимума.

Долго она на этой отметке держаться не будет и скоро поползет вниз, потому что это необоснованно высокая цена за палладий, как и не обоснованно низкая цена за платину.

Мы добываем и то и другое, так что себе ещё накопаем. У нас кроме как в оборонке палладий практически нигде больше не используется, да и по сравнению с советскими объемами в военной и специальной электронике, его содержание снизилось в тысячи-десятки тысяч раз.

Ювелирный рынок у нас практически незнаком с палладием (разве, что в сплаве с золотом, под брендом белое золото), а азиаты (китайцы, японцы, корейцы знают толк в небесном металле (он выпадает в виде метеоритной пыли) и их ювелирные рынки испытывают большой спрос на этот металл, это помимо автокатализаторов, акаммуляторов к электрокарам (там катод или анод из него) и пр.

Не оборону режде, а срывайте джекпот, выбрасывая на рынок самый дорогой и востребованный платинойд из хранилищ.

Вот вам и дефицит покроется. А как говорил Премьер Министр, сам переболевший ковидом, в оборонку нужно вкладываться и многие программы не секвестировать и тормозить, а ускорять и сжимать во времени, стимулируя ОПК, так как это локомотив всей остальной промышленности.
0
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№2
22.07.2020 09:23
Цитата, Восход сообщ. №1
Долго она на этой отметке держаться не будет и скоро поползет вниз, потому что это необоснованно высокая цена за палладий, к

если уверены - поставьте деньги. :)
Против тренда не рискуют переть даже профи, а цена, как ни крути, растёт.

Стимулировать экономику можно не только через ВПК. Экономика прежде всего это восполнение потребностей населения.
Сегодня экономика страдает куда больше от необходимости покупать импортные товары, чем от внешних угроз.
Покупка импортных потребительских товаров напрямую ослабляет рубль, рождая спрос на валюту. Это вредит не только самому населению, но и тем, кто хочет купить оборудование и технологии за рубежом. Поэтому основные усилия государства должны быть направлены на создание рабочих мест и развитие производств потребительских товаров и прочей продукции гражданского назначения в стране.

Не видно отечественных станков, медицинского оборудования. На стройках работает китайская или американская техника, пассажиров возят китайские автобусы (часто).
Вот это источник угрозы #1. Не обязательно всё делать самим, но импорт должен быть в балансе с экспортом товаров, а не сырья.
Оружие и ресурсы - явления хорошие, но население от него сытым и довольным не делается.
-2
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№3
22.07.2020 09:30
Цитата, VK сообщ. №2
Поэтому основные усилия государства должны быть направлены на создание рабочих мест и развитие производств потребительских товаров в стране.
Ух, концом 80-х повеяло...
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№4
22.07.2020 09:36
Цитата, beka1 сообщ. №3
Ух, концом 80-х повеяло...

так проблема-то осталась. Потому и веет до сих пор.
Её попробовали решить за счёт приватизации и не решили. Ну или очень частично, получив кучу побочных эффектов.

Впрочем, приоритет ВПК перед социалкой это ещё больше про 80-е. Результат какой?
Или "1945 1985 можем повторить" (С)  ??
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№5
22.07.2020 10:51
Цитата, VK сообщ. №2
если уверены - поставьте деньги. :)
Я и поставил на платину, которую рухнули ниже золота. В 2,2 раза. Быстрой прибыли не жду, но лет через 5 все встанет на свои места.
0
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№6
22.07.2020 12:07
Цитата, VK сообщ. №2
Оружие и ресурсы - явления хорошие, но население от него сытым и довольным не делается.
можно подумать население приходит в неописуемый восторг, когда ездит на отечественном автобусе или автомобиле...или пользуется отечественным станком...население хочет ничего не делать и ездить на Майбахе...самое естественное желание между прочем...
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№7
22.07.2020 12:16
Цитата, q
Пусть Министерство Финансов скидывает запасы Палладия, цена которого достигла десятилетниго максимума.
на NYMEX палладий вообще достиг "исторического максимума", но это было в феврале этого года, потом цена за считанные недели почти в двое снизилась...при такой волатильности, никакого серьёзного объёма вы не продадите, по нормальной цене...

уже не говоря о том, что это всё легко делать если вы мелкий спекулянт...а ЦБ,и Минфин так не работают на рынке...это бюрократические структуры, прежде всего...они в принципе не нацелены на максимальную спекулятивную доходность...даже цели себе такой не ставят...
0
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№8
22.07.2020 12:19
Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
уже не говоря о том, что это всё легко делать если вы мелкий спекулянт...а ЦБ,и Минфин так не работают на рынке...это бюрократические структуры, прежде всего...они в принципе не нацелены на максимальную спекулятивную доходность...даже цели себе такой не ставят.
Ну раз не нацелены на максимальную спекулятивную доходность (которая была считанные дни в феврале) пусть продают по той выгодной цене, которая стоит на биржах и рынках сейчас.
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