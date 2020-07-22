Летчики Северного флота отработали защиту военно-морских баз

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Лётчики армии ВВС и ПВО Северного флота в рамках внезапной проверки боевой готовности отразили "воздушное нападение" на военно-морские базы и уничтожили условный отряд кораблей противника в море, сообщили в пресс-службе флота во вторник.

"Экипажи корабельных-истребителей и бомбардировщиков Су-24 авиаполков в ходе решения учебно-боевых задач над территорией Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря отработали слаженность коллективных действий. Летчики оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и условному уничтожению воздушной целей, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также прикрытию и поддержке кораблей десантного отряда Северного флота", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что "лётчики фронтовой бомбардировочной авиации отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблём "Североморск" в полигонах боевой подготовки Северного флота в акватории Мотовского залива Баренцева морят и нанесли бомбо-штурмовой удар по позициям условного противника на побережье".

"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 совместно с экипажами корабельных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ в рамках противолодочного охранения отряда десантных кораблей отработали, над акваторией морских полигонов Баренцева моря тактические приемы поиска, классификации и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения", - отмечается в сообщении.