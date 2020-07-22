Войти
Интерфакс-АВН

В РФ создают унифицированный двигатель для истребителей Су-27,Су-30 и Су-35

348
0
0
Двигатели АЛ-31ФП (слева) и АЛ-41Ф-1С
Двигатели АЛ-31ФП (слева) и АЛ-41Ф-1С ("изделие 117С", справа) производства ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО"), январь 2018 года.
Источник изображения: https://bmpd.livejournal.com

Уфа. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Ведется работа по созданию единого двигателя для истребителей Су-27,Су-30 и Су-35, сообщил управляющий директор "ОДК-УМПО" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, Ростех) Евгений Семивеличенко

"Есть такой заказ со стороны министерства обороны, эту работу ведем", - сообщил журналистам управляющий директор предприятия.

"Мы сегодня рассматриваем возможность создания универсального двигателя с применением узлов предыдущих двигателей", - заявил Семивеличенко

По его словам, двигатель сможет устанавливаться на истребители Су-27, Су-35, Су-30

Управляющий директор заявил, что такая работа по унификации позволит сократить издержки Минобороны РФ.

В июле прошлого года источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что в России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ.

"ОКБ Сухого приступило к опытно-конструкторским работам (ОКР) по созданию модернизированного истребителя под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит самый современный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С), который сейчас устанавливается на серийные самолёты Су-35", - сказал собеседник агентства.

Высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе - филиале корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).

Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Он способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) разработан ОКБ Люльки (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Он представляет собой двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровым комплексным регулятором. Двигатель устанавливается на самолетах типа Су-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
АЛ-41Ф
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
ОДК УК
Похожие новости
01.04.2019
Русские традиции в Малайзии. Что показала Россия на оружейной выставке LIMA 2019
10.09.2018
Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35
05.05.2014
Горизонты военного авиастроения
21.08.2013
Вышли из пике
01.04.2009
Су-35: есть сотый вылет!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:19
  • 8
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения