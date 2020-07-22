Рожденный ползать: наземным роботам-охотникам определили место в войсках

Первые беспилотные комплексы поступают в инженерно-саперные части

Наземным боевым роботам нашли место в строю. Беспилотные аппараты на гусеничном ходу «Уран-6» поступят на вооружение инженерно-саперных полков и бригад. Первыми технику в этом году получат саперы 20-й гвардейской танковой армии. Сухопутные дроны планируют использовать для разминирования самых сложных и опасных участков. По мнению экспертов, главное достоинство этой машины в том, что она дает возможность не рисковать жизнями солдат. А благодаря оптико-электронным системам роботы уничтожают боеприпасы в любое время дня и ночи, независимо от типа местности и погодных условий.

Маленький бульдозер

Принципиальное решение о развертывании беспилотных комплексов «Уран-6» уже принято, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Новинка поступит на вооружение отдельных инженерно-саперных полков и бригад. Поставки начнутся уже в этом году.

Одна из первых партий пополнит арсенал 16-го инженерно-саперного полка 20-й гвардейской армии Западного военного округа (ЗВО). Ранее в ЗВО сообщили, что специалисты инженерных войск уже получили на вооружение первого робота. Его станут использовать в ходе мероприятий боевой подготовки для проделывания проходов в учебных противопехотных минных полях и для сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Дальность управления таким дроном составляет около километра.

Сапер инженерных войск ВС ЮВО — оператор робототехнического комплекса «Уран-6» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Сегодня в составе каждой общевойсковой или танковой армии есть инженерно-саперный полк, а в военном округе — инженерная бригада. Эти формирования задействуют на самых важных и сложных участках по усмотрению командующего. И в полках, и в бригадах будут со временем созданы подразделения, оснащенные беспилотными аппаратами.

По словам источников «Известий», помимо комплекса для разминирования в перспективе саперы станут использовать и боевых роботов, вооруженных автоматическими пушками и противотанковыми ракетными комплексами. Они помогут в штурме укреплений, подавляя огневые точки противника.

«Уран-6» был впервые представлен на параде 9 мая 2018 года. По внешнему виду он напоминает уменьшенную копию гусеничного тягача или бульдозера. При этом вес у него немаленький — 6–7 т в зависимости от комплектации. Робот предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, горных и мелколесистых территорий.

На машину может быть установлен катковый, бойковый или фрезерный трал, бульдозерный отвал или механический схват. На твердой поверхности, к примеру на асфальтированной дороге, применяется катковый трал. Для мягкого грунта более эффективен бойковый — на валу раскручиваются бойки, чтобы была возможность взрыхлять почву на несколько десятков сантиметров. Если он нащупает взрывное устройство, то либо заставит его сработать, либо приведет в негодность до того, как оно успеет сдетонировать. В случае взрыва волна и осколки пойдут по фронтальному и боковым направлениям машины.

Робототехнический комплекс «Уран-6», предназначенный для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях и площадного разминирования территорий Источник изображения: Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Техникой управляет один оператор, который двигается сзади на безопасном расстоянии (минимум 50 м). Находясь на переднем крае под огнем противника, он может работать из безопасного укрытия. Установленные на аппарате четыре камеры обеспечивают круговой обзор.

В состав комплекса также входит КамАЗ, оборудованный специальной платформой с системой «Мультилифт» и площадкой для смены тралов.

Проверен в деле

Испытания «Уран-6» начал проходить в 2014 году, причем сразу в условиях, максимально приближенных к боевым: он разминировал территорию в Сунженском районе Чечни. Позднее участвовал в обезвреживании мин и самодельных устройств в сирийской Пальмире.

Благодаря уникальным системам управления и оптико-электронному оборудованию робот может быть использован днем и ночью в любую погоду. В зависимости от типа местности он способен вести разминирование со скоростью до 3 км/ч.

— Главное достоинство этой техники — резкое повышение безопасности инженерных мероприятий, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — До этого основным инструментом для такого рода работы была бронированная машина разминирования БМР-3. Она обитаемая, имеет, конечно, усиленную защиту, но не дает гарантий выживаемости экипажа. И ни одна машина не может ее дать. Фугасы могут быть такой мощности, что никакая броня не выдержит. А при установке противобортовых кумулятивных боеприпасов тем более. Беспилотные комплексы позволяют, по крайней мере, вскрыть начертания минных полей, их конфигурацию, провести разведку маршрута без необходимости рисковать человеческими жизнями. Когда преодолеваются минно-взрывные заграждения перед передним краем противника, риск потери дрона считается приемлемым, главное — добиться соответствующего результата.

Робототехнический комплекс «Уран-6» во время работ по разминированию сельхозугодий от взрывоопасных предметов в районе села Октябрьское в Грозненском районе Чечни Источник изображения: Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Машина прошла серьезную проверку в Сирии. По итогам кампании были сделаны достаточно существенные доработки, которые позволили приступить к оснащению этой техникой инженерных частей, отметил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», с прошлого года российское военное ведомство проводит масштабную реформу инженерных войск. Из частей обеспечения они превращаются в самостоятельную ударную силу, которая способна участвовать в современной войне. Если раньше действия саперов сводились к строительству фортификационных сооружений, расчистке пути следования войск и наведению мостов, то теперь их ориентируют также на штурмовые действия в городах, скрытное минирование и быструю очистку местности от вражеских взрывных устройств.

Батальоны саперов-штурмовиков создаются во всех бригадах окружного и флотского подчинения, а инженерные полки в армиях пополняются такими же ротами.

Роман Крецул, Алексей Рамм