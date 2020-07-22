Британские корабли проследили за прохождением российской ракетной подлодки "Краснодар" через Ла-Манш

Лондон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Корабли британского Королевского военно-морского флота в понедельник сопроводили российскую ударную подводную лодку "Краснодар", проходившую через пролив Ла-Манш по пути на Балтику, следует из данных международной системы слежения за передвижения судов AIS.

По имеющимся данным, в операции Королевского ВМФ были задействованы сторожевые корабли HMS Tyne и HMS Mersey.

Российская подлодка Черноморского флота "Краснодар" шла в надводном положении в сопровождении буксира "Сергей Балк".

Как сообщали британские мониторинговые сайты, 13 июля подводная лодка "Краснодар", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вместе с буксиром "Сергей Балк", выйдя из Средиземного моря через пролив Гибралтар, вошла в Атлантический океан.

Подводная лодка "Краснодар" находилась в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России с марта прошлого года. В его составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

"Краснодар" - российская ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Четвёртый корабль в серии из 6 единиц проекта 636.3 "Варшавянка", назван в честь российского города Краснодар.