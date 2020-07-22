Войти
Интерфакс-АВН

Британские корабли проследили за прохождением российской ракетной подлодки "Краснодар" через Ла-Манш

325
0
0
Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ
Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Лондон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Корабли британского Королевского военно-морского флота в понедельник сопроводили российскую ударную подводную лодку "Краснодар", проходившую через пролив Ла-Манш по пути на Балтику, следует из данных международной системы слежения за передвижения судов AIS.

По имеющимся данным, в операции Королевского ВМФ были задействованы сторожевые корабли HMS Tyne и HMS Mersey.

Российская подлодка Черноморского флота "Краснодар" шла в надводном положении в сопровождении буксира "Сергей Балк".

Как сообщали британские мониторинговые сайты, 13 июля подводная лодка "Краснодар", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вместе с буксиром "Сергей Балк", выйдя из Средиземного моря через пролив Гибралтар, вошла в Атлантический океан.

Подводная лодка "Краснодар" находилась в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России с марта прошлого года. В его составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

"Краснодар" - российская ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Четвёртый корабль в серии из 6 единиц проекта 636.3 "Варшавянка", назван в честь российского города Краснодар.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Сирия
Проекты
636.3
877 Палтус
RCPV
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
17.01.2020
Стратегический фарватер: Черноморский флот вышел на геополитический рубеж
06.11.2019
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
04.01.2018
В НАТО высоко оценили действия российских подводников
16.11.2016
Чем вооружена Средиземноморская группировка ВМФ РФ
23.11.2015
Испытано войной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:19
  • 8
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения