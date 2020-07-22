Россия будет бомбить: в Киеве вспомнили распад Югославии

Экс-глава СБУ Смешко предрек Украине судьбу Югославии

Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что Россия может провести ракетно-бомбовые атаки по украинской территории, как НАТО бомбило Югославию в 1999 году. Эксперт Института стран СНГ Артем Журко указал, что для распада Украины не потребуется ничьих бомбардировок, а слова самого Смешко назвал попыткой Киева нагнать страху на простых украинцев.

Россия может провести ракетно-бомбовые атаки по украинской территории и разрушить большинство объектов инфраструктуры в стране, заявил бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

В пример он привел удары НАТО по Югославии в 1999 году. По его словам, российские Вооруженные силы проводили учения по обстрелу Украины «с трех направлений» и теперь способны разрушить ее, «не пересекая границы».

«В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент - они поразят наши цели», - считает экс-военный.

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в ответ на это указал, что для распада Украины не потребуется ничьих бомбардировок, а слова самого Смешко назвал попыткой Киева нагнать страху на простых украинцев, передает ФАН.

«Как когда-то в Югославии, к власти на Украине на региональных уровнях пришли националисты разных мастей. И никто сейчас не стремится хотя бы как-то их урезонить.

Более того, их деятельность продолжают поощрять. Даже пришедший к власти якобы нейтральных политических взглядов Владимир Зеленский продолжает транслировать те же националистические тезисы, что и во времена Петра Порошенко. Результатом этого уже стали Крым и часть Донбасса, покинувшие территорию Украины», - пояснил аналитик.

Чуть ранее издание Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука, написало, что Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки. По данным СМИ, эта система предполагает внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря.

Согласно публикации, Москва готовит подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем и «переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду».

Некоторое оборудование, в том числе предназначенное для наблюдения за оружием вероятного противника, например, системы «Дельта-МГА», размещают на объектах газопровода «Турецкий поток», утверждают украинские эксперты. Они предположили, что эти системы могут установить на «Голубом потоке».

В исследовании напомнили о советской концепции трех рубежей системы освещения надводной обстановки. Согласно ей, первый рубеж - это океанская операционная зона, второй - дальняя морская операционная зона, а третий - ближняя морская операционная зона. По мнению украинских экспертов, российская сторона развертывает на Черном море оборудование, предназначенное для третьей зоны.

Как утверждается в публикации, в начале прошлого года в северо-западной части моря на расстоянии около 200 км от береговой линии РФ развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608.

Благодаря ему можно контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря в радиусе около 200 км.

Кроме того, в регионе продолжают размещать стационарные гидроакустические комплексы «Рациональность-ВГ5», которые «с большой вероятностью» интегрируют в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО), полагают авторы исследования.

На прошлой неделе стало известно, что украинские вооруженные силы проведут военные учения «Объединенные усилия - 2020» в ответ на российские учения «Кавказ-2020». Об этом сообщил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте министр обороны Украины Андрей Таран.

Он добавил, что Киев пригласил и надеется на участие ряда военных подразделений НАТО в своих стратегических командно-штабных маневрах. В рамках учений Украина намерена проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления альянса.

По его словам, украинские Военно-воздушные и Сухопутные силы проверят свою боеготовность, проведут боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами на полигонах, расположенных на юге Украины.

«Этот асимметричный ответ покажет готовность ВСУ дать достойный отпор любым попыткам со стороны России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия», - сказал генерал.

Впрочем, если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

«Я бы не ожидал этого, поскольку Украина - не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены», - приводит его слова ТСН.

Ходжес выразил мнение, что многие страны-члены альянса, в том числе Германия и Турция, не захотят оказывать давление на Москву, поэтому, если будет иметь место конфронтация России и Украины, физического вмешательства НАТО можно не ждать.

Рафаэль Фахрутдинов