«Американцы, не суйте нос!» В Крыму заложили военные корабли

В Крыму призвали США «не совать нос» в строительство кораблей

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал США «не совать нос» в дела России и принадлежащего ей полуострова. Так политик ответил на заявление американского посольства в Киеве, назвавшего незаконным закладку универсальных десантных кораблей - «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» - на керченском заводе «Залив».

Возмущение Вашингтона по поводу строительства в Крыму военных кораблей несостоятельно, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ответ политика был дан на пост в Facebook американского посольства в Киеве, назвавшего незаконным происходящее в российском регионе, передает РИА «Новости».

«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», - указал в этой связи Фукс.

В понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей - «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» - на керченском заводе «Залив».

Вместе с генеральным директором предприятия Игорем Обрубовым глава государства установил закладную доску секции корабля «Иван Рогов».

Кроме того, в режиме видеоконференции Путин наблюдал за закладкой атомных подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» в Северодвинске, а также фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» в Санкт-Петербурге.

«В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них - в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе», - рассказал Путин в ходе церемонии.

Американские послы в Киеве раскритиковали строительство кораблей в Крыму.

«Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, захваченной силой, нарушает международные нормы. Санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет войска из Донбасса», - так прокомментировало эту новость американское диппредставительство.

Американские эсминцы регулярно заходят в Черное море, и если напряженность в этом регионе обострится, то появление в Крыму модернизированного российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М станет одним из неприятных сюрпризов РФ для США, написал несколькими днями ранее американский журнал The National Interest.

Эксперт издания Марк Эпископос выразил мнение, что усовершенствованный российский бомбардировщик-ракетоносец, у которого будет ряд серьезных преимуществ, могут направить на боевую службу в Крым.

Эпископос отметил, что модернизированный Ту-22М3М может похвастаться передовым радиоэлектронным оборудованием, позволяющим повысить точность навигации и оптимизировать техническое обслуживание самолета. Кроме того, у самолета, как пишет автор, будут усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем наиболее устрашающими для неприятеля, по мнению журналиста, окажутся широкие боевые возможности самолета, который, как ожидается, вооружат гиперзвуковыми ракетами новейшего авиационного комплекса «Кинжал».

Благодаря этому Ту-22М3М сможет стать острием новой российской силовой стратегии противодействия авианосным группировкам Соединенных Штатов, констатировал эксперт.

Ракетоносец Ту-22М3М, как утверждают в ПАО «Туполев», обладает расширенным боевым потенциалом. По словам экс-главнокомандующего ВКС России Виктора Бондарева, возглавляющего комитет Совфеда по обороне и безопасности, модернизированный бомбардировщик сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

В мае нынешнего года два стратегических бомбардировщики B-1B (Rockwell International B-1 Lancer - «Улан») совершили полет над Черным морем, при этом взаимодействуя с самолетами Украины, союзников по НАТО и летательными аппаратами других европейских партнеров США.

Издание The Drive со ссылкой на Военно-воздушные силы США писало, что в ходе этих учений стратегическая авиация союзников отрабатывала «обезглавливание» Черноморского флота России.

Американские стратегические бомбардировщики в ходе этого полета сопровождали украинские истребители Су-27 Flanker и МиГ-29 Fulcrum. Дозаправку топливом В-1В в воздухе осуществлял турецкий самолет-заправщик KC-135R.

Этот полет над водами Черного моря продемонстрировал, что стратегические бомбардировщики В-1В представляют «серьезную проблему для российского флота». И Кремль, по мнению The Drive, «берет это на заметку».

То, что в ходе этой задачи отрабатывались вопросы нанесения ударов по надводным целям, Военно-воздушные силы США в Европе (USAFE) раскрыли 1 июня 2020 года. Бомбардировщики отрабатывали вопросы боевого применения ракет AGM-158C (Long Range Anti-Ship Missile, LRASM).

Рафаэль Фахрутдинов