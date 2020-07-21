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РИА Новости

В МИД прокомментировали учения Sea Breeze-2020 в Черном море

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Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze.
Источник изображения: © Євгеній Силкін / Міністерство оборони України

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Учения Sea Breeze-2020 и активность НАТО в Черноморском регионе не соответствуют реальным потребностям обеспечения безопасности, эти действия не укрепляют, а ослабляют региональную безопасность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Международные учения Sea Breeze-2020 начались в понедельник в Черном море, сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа. По его словам, учения проводятся для "отработки широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности".

"Это одно из учений в цепи натовской активности на восточном фланге, еще одна демонстрация того, что НАТО для себя усматривает угрозу с востока. Вся эта активность не соответствует реальным потребностям обеспечения безопасности, ухудшает региональную стабильность, создает новые разделительные линии в Европе", - сказал Грушко.

"То, что делает НАТО, с нашей точки зрения, не укрепляет, а ослабляет региональную безопасность - эти учения и в целом политика НАТО в этом регионе", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он напомнил, в частности, о группировке "Блэксифор", которая объединяла военно-морские потенциалы всех прибрежных государств. "И это были элементы, опираясь на которые можно было создать региональную структуру безопасности, тем более, что в политической и экономической области существует Организация черноморского экономического сотрудничества, которая обладает всеми ресурсами и соответствующими структурами для того, чтобы стать драйвером экономического развития этого региона. Но действия НАТО разрушают эти структуры, ослабляют роль самих прибрежных государств в обеспечении безопасности", - заключил замминистра иностранных дел России.

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Россия
Украина
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NATO
Военные учения
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