Это не уровень. Эксперты оценили версию Украины о "тайном оружии" РФ

МОСКВА, 20 июля/ Радио Sputnik. Устанавливать системы подводного слежения на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток" нецелесообразно из-за шума и большой глубины в Черном море, заявили в комментарии РИА Новости опрошенные военные эксперты.

Утром в понедельник радио Sputnik сообщало, что на Украине заявили о якобы тайной разработке России эшелонированной системы освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, опубликованном в журнале "Черноморская безопасность".

В нем также утверждается, что Россия якобы размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода "Турецкий поток". Такое же оборудование якобы планируется установить на объектах "Голубого потока".

Как пояснил доктор военных наук Константин Сивков, датчики обычно устанавливают на удалении от источников шума, а также в местах, где могут действовать подлодки вероятного противника.

"Чтобы ставить датчики, фиксаторы движения подводных лодок, совершенно необязательно их привязывать к "потокам". Никто их к "потокам" не привязывает, потому что "поток" создает шумы, которые являются препятствием, помехой для работы этих датчиков", – сказал эксперт.

Он отметил, что Россия сегодня создает стационарные системы подводного наблюдения, однако их нецелесообразно устанавливать на глубинах в несколько тысяч метров, которые бывают в Черном море, поскольку через такую толщу воды трудно получить сигнал.

"Но это украинцев никак не касается, потому что у них нет подводных лодок", – констатировал Сивков.

Бывший командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) Владимир Комоедов, в свою очередь, усомнился в том, что России необходима подобная система подводного наблюдения. По его словам, такие системы целесообразнее установить на Балтике, на Севере и Дальнем Востоке, а на Черном море подобный проект окажется малоэффективным из-за неравномерного рельефа.

"Это не оперативный, не стратегический, даже не тактический уровень, если там ставить системы наблюдения", – сказал Комоедов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что политолог назвал причины катастрофы на Украине.