Крым возвращает славу одного из центров судостроения, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. С закладкой двух универсальных десантных кораблей на керченском судостроительном заводе "Залив" Крым возвращает славу одного из ведущих центров отечественного судостроения, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в понедельник в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга.

"Это очень важное и символичное событие. Российский Крым возвращает славу одного из ведущих центров отечественного судостроения. Успешному развитию наших судостроительных предприятий будут способствовать и меры поддержки, о которых рассказал наш национальный лидер. Это, в частности, решение о субсидировании государством 30% стоимости судов для заказчиков, которые будут строить свои суда на крымских верфях", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, символичны и названия кораблей, заложенных в Керчи.

"Они названы именами наших известных военачальников – Ивана Васильевича Рогова, который участвовал в разработке плана Керченско-Эльтигенской операции, и Митрофана Ивановича Москаленко, участвовавшего в разработке плана завоза продовольствия в блокадный Ленинград", - подчеркнул Аксенов.