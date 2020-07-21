В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не "совать нос" в чужие дела, связанные со строительством десантных кораблей в Крыму.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в понедельник в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

В свою очередь, посольство США на Украине на своей странице в Facebook заявило, что "самовольное строительство" Россией военных кораблей на украинской территории нарушает международные нормы.

"Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, Россия и дальше будет поступать исходя исключительно из своих национальных интересов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".