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Интерфакс-АВН

Экипаж "Союза МС-17" приступил к заключительному этапу предполетной подготовки

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Члены основного и дублирующего экипажей комического корабля "Союз МС-17", который отправится на Международную космическую станцию (МКС) в октябре, приступили к заключительному этапу предполетной подготовки, сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина.

"Участники экспедиции МКС-64 приступили к заключительному этапу подготовки в ЦПК Экипаж в полном составе пройдет совместные тренировки в ЦПК в рамках подготовки к полету, начало которого намечено на октябрь текущего года", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в понедельник российские члены основного экипажа Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели примерку скафандров "Орлан". В ближайшее время космонавты проведут испытания, связанные с предстоящей программой выхода в открытый космос, а также выполнят занятия по проведению научных экспериментов и тренировки на закрепление навыков управления кораблем.

"В эти дни для С. Рыжикова и С. Кудь-Сверчкова состоится итоговая дегустация бортового питания. Космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА выполнят примерку полетной одежды, которую они будут носить во время работы на станции", - сообщает пресс-служба.

В свою очередь астронавт NASA Кэтлин Рубинс пройдет лекции и консультации по изучению российского сегмента МКС и транспортного пилотируемого корабля "Союз-МС", сообщает ЦПК.

В конце мая в "Роскосмосе" сообщили об утверждении основного, дублирующего и резервного экипажей корабля "Союз М-17". Введение дополнительного резервного экипажа вызвано пандемией коронавируса, сообщили в госкорпорации.

В основной состав экипажа "Союза МС-17" включены российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующий - космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт Марк Ванде Хай. Резервный экипаж составят космонавты Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

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Компании
NASA
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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