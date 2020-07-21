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Российская газета

У росгвардейцев появилась присяга

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Сотрудники Росгвардии. Архив
Сотрудники Росгвардии. Архив.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Теперь сотрудники Росгвардии смогут принимать присягу. Глава государства подписал соответствующий закон.

Церемония будет проходить в торжественной обстановке перед государственным флагом РФ. Присягу будут приносить сотрудники, у которых есть специальные звания полиции.

В законе есть и текст присяги: "Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну".


Кира Латухина

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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