У росгвардейцев появилась присяга

Теперь сотрудники Росгвардии смогут принимать присягу. Глава государства подписал соответствующий закон.

Церемония будет проходить в торжественной обстановке перед государственным флагом РФ. Присягу будут приносить сотрудники, у которых есть специальные звания полиции.

В законе есть и текст присяги: "Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну".

Кира Латухина