El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»

В интервью El País генсек НАТО Йенс Столтенберг расхваливает руководимый им альянс, превознося его участие в борьбе с covid-19. То, что члены альянса долго не делились даже лекарствами и масками, он не замечает. Не обошлось и без обвинений в адрес России. Она, оказывается, вместе с Китаем сеяла дезинформацию о covid-19, чтобы разобщить союзников по НАТО. Вредит Россия и в Ливии, «подрывая» усилия Запада по наведению порядка в дестабилизированной самим же Западом бывшей вотчине Каддафи. Генсек говорит также о сотрудничестве с Африканским Союзом, хотя эта организация была против свержения Каддафи внешними силами.

Генсек НАТО Столтенберг предупреждает, что кризис в сфере здравоохранения рискует перерасти в кризис безопасности.

61-летний Йенс Столтенберг возобновляет работу на международном уровне, как только будут сняты ограничения на передвижение, введенные в связи с пандемией. Впервые за почти четыре месяца генеральный секретарь НАТО покинул Брюссель, чтобы принять участие в траурной церемонии в память о жертвах covid-19 в Мадриде. Накануне церемонии лидер альянса дал интервью газете "Паис", соблюдая при этом безопасную дистанцию ​​и прикрывая лицо плотной черной маской. И хотя маска скрывала от собеседника его мимику, Столтенберг, понимая серьезный характер настоящей пандемии, предпочел закрывать лицо на протяжении всего интервью.

Лусиа Абельан: Организация НАТО не рассматривала пандемии в числе возможных угроз для альянса. Была ли эта опасность недооценена?

Йенс Столтенберг: НАТО всегда была готова к непредвиденным ситуациям. Мы пересмотрели наши планы реагирования на случай пандемии в ноябре прошлого года, а меры приняли уже в январе. Для каждого возможного кризиса у нас разработан определенный план действий. Но наша главная задача заключается в том, чтобы кризис в сфере здравоохранения не перерос в кризис безопасности. Мы должны обеспечить сохранение нашего оперативного потенциала, продолжать проведение миссий, обеспечить присутствие воздушного патруля на Востоке, продолжить борьбу с терроризмом в Афганистане… Мы отменили некоторые военные учения, при этом мы продолжаем проводить наши ключевые миссии. Испания, например, участвует в миссии в Ираке и в воздушном патруле в Прибалтике. Я прибыл в Испанию, чтобы выразить свои соболезнования, поблагодарить Испанию за сотрудничество и воздать должное ее Вооруженным силам.

- Но ведь во время пандемии Испания, как и некоторые другие страны, вывела свои силы с территории Ирака. Не кажется ли Вам, что эти действия также можно считать угрозой безопасности?

- Мы рано ввели карантин в наших миссиях и сократили нашу деятельность в Ираке. Сейчас же мы вновь ее увеличиваем. Мы должны обеспечить надежное сдерживание военных угроз безопасности, при этом принять необходимые меры для предотвращения распространения вируса.

- Во время кризиса мы наблюдали дефицит на рынке медицинских материалов. Разумно ли создавать стратегический резерв? Необходимо создавать его в рамках НАТО или же на национальном уровне?

- На обоих уровнях. НАТО сейчас готовится ко второй волне коронавируса. На случае второй волны мы разработали план быстрого реагирования и более продуктивной работы альянса. Альянс создает резерв необходимых материалов и проводит мобилизацию средств. Странам также необходимо приготовиться к новой вспышке. За время пандемии стало ясно, что все наши союзники пострадали от вируса, однако в разное время и в разной степени. Сначала Испания получила поддержку от Турции, Польши и Чехии, а потом также оказала поддержку союзникам и партнерам. Нам необходимы многосторонние учреждения для реагирования на такие глобальные кризисы, как пандемии.

- За время нынешнего кризиса дезинформация достигла невиданных ранее масштабов, пресса даже дала этому феномену название - "инфодемия". Прилагает ли НАТО дополнительные усилия по борьбе с этим явлением?

- Мы стали свидетелями того, что пандемия стала комфортной средой для пропаганды государственных и негосударственных субъектов, целью которой является разобщение демократических западных союзников и подрыв доверия к их гуманным, демократическим институтам. Китай и Россия на наших глазах утверждали, что коронавирус - дело рук стран НАТО. Ложная информация также распространялась через интернет и социальные сети. НАТО опровергала подобную информацию реальными фактами. Ответ на пропаганду - не пропаганда. НАТО способна на многое, но самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса.

- Воспользовалась ли Россия данной ситуацией, чтобы увеличить военное присутствие в регионах?

- Помимо дезинформации, Россия также занималась увеличением военного присутствия в Ливии, но я бы не стал связывать это только лишь с пандемией. Тем не менее, в то время как остальной мир был озадачен пандемией, Россия увеличила свое присутствие в Ливии, поддерживая Халифа Хафтара [генерала, который борется против поддержанного Турцией Правительства национального единства, ПНС]. Так Россия подрывает усилия НАТО по достижению мира в регионе (Столтенберг забывает упомянуть, что в 2011 году первыми иностранными войсками, нарушившими суверенитет Ливии, стали как раз войска стран НАТО, принявшие участие в свержении полковника Каддафи, закончившемся гражданской войной и проникновением в страну исламистов, а также увеличением потока беженцев из Ливии в Европу - прим. ред.).

- Расследует ли НАТО морской инцидент между фрегатами Турции и Франции, а также военные игры в Средиземноморье?

- Я отношусь к этому инциденту очень серьезно. Военный комитет НАТО рассмотрит оба случая. Отчет об инцидентах уже составлен, ведутся обсуждения.

- К какому выводу пришла НАТО в отчете? Не беспокоит ли альянс растущая враждебность Турции по отношению к другим членам альянса?

- Я не буду давать комментарии об отчете. Есть много разных версий произошедшего. Мы должны найти мирные решения в Ливии. Это главная задача НАТО.

- Что Вы думаете о будущем альянса в связи с комментарием Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО?

- Мы собрали группу экспертов, чтобы подробно рассмотреть этот вопрос. Мы поддерживаем связь с союзниками, гражданами и научными кругами, чтобы НАТО продолжало оставаться самым успешным альянсом в истории. Мы добились этого благодаря тому, что альянс всегда шел в ногу со временем. Необходимо наращивать военную мощь, укрепляя при этом политическое сотрудничество и увеличивая глобальный характер альянса. Причем глобальным должно быть не наше присутствие, а подход к решениям проблем. Это важно, потому как угрозы безопасности, которые будут определять наше будущее (кибербезопасность, терроризм, а также последствия подъема Китая), являются глобальными. Процесс завершится, когда я представлю свои предложения главам государств на встрече в следующем году. Мы рассмотрим не только ситуацию в Ираке и Афганистане, но и в Северной Африке и Сахеле.

- Испания и ЕС стараются проводить активную работу в этом регионе, что может привести к проблемам миграции и безопасности. Будет ли им содействовать НАТО?

- Мы следим за ситуацией, речь идет о наращивании потенциала путем сотрудничества с партнерами в регионе и с Африканским Союзом с целью стабилизации ситуации в регионе и борьбы с терроризмом. НАТО уже работает с некоторыми странами Северной Африки: с Тунисом, с Мавританией… Сейчас мы рассматриваем необходимость расширения наших действий в регионе. И делаем мы это в тесном сотрудничестве с ЕС.

- Возможно ли сегодня увеличить военные расходы в Испании? Пандемия затрудняет финансирование этой сферы.

- Пандемия требует глобального ответа, и мы убедились, что военный потенциал является ключевым моментом в этом деле. Мы должны быть готовы ко второй волне, чтобы сделать вместе еще больше. Испания в этом не одинока. Что касается военных расходов, то пандемия приведет и уже привела союзные страны к серьезным экономическим последствиям. В то же время существование covid-19 не означает, что другие угрозы исчезают. Мы должны быть в состоянии справиться со всеми сразу. Такова реальность.

Лусиа Абельан (Lucía Abellán)