Путин обсудил с Борисовым оздоровление предприятий ОПК

Пресс-секретарь президента отметил, что обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер

КЕРЧЬ, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в Крыму рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, вице-премьер доложил также президенту о завершенном детальном обследовании состояния так называемого Морского старта, который был приобретен компанией S7. Обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов", - рассказал Песков.