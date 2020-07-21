Фрегаты нового проекта 22350М получат 24 пусковые установки для крылатых ракет

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Фрегаты модернизированного проекта 22350 будут оснащаться 24 пусковыми установками для крылатых ракет вместо нынешних 16, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

"Проект 22350М отличается от кораблей проекта 22350 увеличенным боезапасом. На этих кораблях будут размещены 24 пусковые установки вместо 16, что существенно повысит их боевую эффективность", - заявил Мантуров, которого цитирует пресс-служба Минпромторга.

Ранее сообщалось, что фрегаты проекта 22350М будут превосходить корабли базового проекта водоизмещением и количеством носимых ими ракет "Калибр-НК". Боевые корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", 16 противокорабельными ракетами "Оникс" или "Калибр". Разработкой усовершенствованного проекта занимается Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в ОСК).