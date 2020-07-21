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WarSpot

«Пират» идёт в серию

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Уже в следующем году в Польше может начаться производство ПТРК. Вчера, 19 июля, портал defence-ua.com сообщил о том, что противотанковые ракеты Pirat прошли финальный этап испытаний.

«Pirat соответствует требованиям, заявленным вооружёнными силами Польши, в том числе в рамках программы Pustelnik, где этот ПТРК является основным решением. Сейчас мы завершаем этот проект, готовясь к запуску производственных мощностей в следующем году», — рассказал вице-президент компании Mesko Габриэль Новина-Конопка.

Ракета ПТРК Pirat в пусковом контейнере

Источник изображения: defence-ua.com

Как сообщалось ранее, ПТРК Pirat разрабатывается польской компанией Mesko совместно с украинским предприятием «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч». Минобороны Польши планирует оснащать «Пиратами» пехотные подразделения армии, а также вооружать ими ударные дроны. В польской армии ПТРК Pirat будет использоваться параллельно с лицензионной копией израильского ПТРК Spike-LR, имеющего дальность стрельбы до 4000 м и комбинированную систему наведения. Поскольку стоимость израильской разработки втрое выше, чем у польско-украинского ПТРК, Pirat может стать массовым вооружением польской пехоты.

По словам разработчиков, в отличие от российских и украинских ПТРК, польский Pirat наводится не по прямому, а по отражённому лазерному лучу. Такое решение позволяет использовать специальные алгоритмы наведения и поражать бронированную технику в верхние проекции. После пуска ракета может подниматься на высоту свыше 100 м, а при подлёте атаковать цель сверху.

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Страны
Израиль
Польша
Россия
Украина
Продукция
Spike NLOS
Компании
MESKO
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
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