"Россия будет вовлечена": Китай обеспокоен поставкой Индии С-400

В Китае возмутились тем, что Индия закупает у России С-400

Китай возмутило намерение России поставить Индии мощные зенитные ракетные системы С-400, пишут СМИ. Пекин обеспокоен тем, что это происходит на фоне приграничного конфликта между КНР и Индией. В последние месяцы он обострился, в результате чего впервые за 45 лет в рамках этого спора были погибшие.

Москва пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта, указали в статье китайского издания Sina. По словам автора, Китай обеспокоен такой ситуацией, которая может нарушить баланс сил в регионе и спровоцировать пограничные конфликты.

В статье утверждается, что в настоящее время обстановка в районах конфликта между Индией и Китаем весьма напряженная.

Индия разместила в приграничной зоне свои зенитные комплексы "Акаш", которые могут доставить проблемы самолетам "близлежащих стран". Вместе с тем размещение в зоне конфликта российских ЗРС может нарушить баланс сил в регионе и привести к множеству проблем.

Автор называет С-400 основой российской системы противовоздушной обороны и самым эффективным комплексом в мире. Как указали в статье, С-400 «Триумф» способен работать с использованием восьми типов ракет с различной дальностью пуска. Российская ЗРС значительно превосходит китайские системы "Хунци-9" ("Красное знамя-9») с дальностью действия 200 км, которые, в отличие от С-400, не способны работать на средних и ближних дистанциях, подчеркнули в издании. В Китае для этого есть ракетный комплекс "Хунци-16" среднего и малого радиуса действия, но российский С-400 может самостоятельно бороться с противником на всех дистанциях.

Как пишет издание, по своим характеристикам «Тайфун» значительно превосходит аналогичные системы китайского производства и по дальности действия, и по скорости перехвата. По этой причине Пекин выделил $3 млрд на закупку шести российских С-400.

Но, если Россия "в столь критический момент" поставит Индии большую партию С-400, это вызовет большие проблемы, указали в статье.

«Развертывание данного типа вооружения в приграничной полосе станет угрозой для многих стран, вплоть до того, что даже Россия будет вовлечена в региональные конфликты», - подводит итоги издание.

С-400 «Триумф» - это российская ЗРС большой и средней дальности, способная уничтожать все современные средства воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые.

Китайско-индийское противостояние на границе в последнее время набирает обороты. В середине июня сообщалось, что стычки между военными обеих стран впервые за 45 лет привели к жертвам. Снизить градус напряженности при этом не получается, несмотря на активный переговорный процесс.

Конфликт происходит в высокогорном регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Эта территория находится под контролем Китая, но Индия оспаривает такое положение и включает этот регион в союзную территорию Ладакх.

Камень преткновения для сторон - вопрос принадлежности горных территорий на севере Кашмира и части индийского штата Арчуначал-Прадеш. Этот спор стал причиной пограничной войны в 1962 году, по итогам которой в Аксайчине появилась линия фактического контроля. Тогда Индия потеряла часть своих земель в Гималаях.

И хотя стороны заключили мировое соглашение, претензии все еще существуют: Китай по-прежнему пытается получить контроль над 3,5 тыс. кв. км в индийском Арчуначал-Прадеше, а Индия обвиняет Пекин в незаконной оккупации более 43 тыс. кв. км в штате Джамму и Кашмир.

Различные стычки между пограничниками Китая и Индии на спорной земле происходят регулярно.

Впрочем, в мае они стали особенно интенсивными из-за наращивания контингента сначала Пекином, а потом и Нью-Дели.

В ходе столкновений военных 15-16 июня появились погибшие. Индийская сторона официально подтвердила гибель троих своих солдат, а китайская не предоставила никаких данных. Индийское агентство АНИ со ссылкой на источники и вовсе писало, что в результате столкновения Индия потеряла по меньшей мере 20 военных, а китайская сторона - 43 человека убитыми и тяжелоранеными.

Лидия Мисник