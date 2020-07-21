Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»

Путин принял участие в закладке универсальных десантных кораблей в Керчи

Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей для Военно-морского флота России в Керчи. Мероприятие с участием главы государства состоялось на судостроительном заводе «Залив», откуда президент по телемосту связался также с другими отечественными судостроительными комплексами - «Севмашем» в Северодвинске и «Северной верфью» в Санкт-Петербурге.

20 июля на судостроительных предприятиях России были заложены два фрегата проекта 22350М, две многоцелевых атомных подводных лодки проекта 885М «Ясень-М» и

впервые в истории отечественного кораблестроения и российского флота - два универсальных десантных корабля проекта 23900.

Фрегаты проекта 22350М будет строить петербургская «Северная верфь», которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Производственные мощности «Северной верфи» предназначены для организации серийного строительства, ремонта, модернизации боевых надводных кораблей классов «эсминец», «фрегат», «корвет» и коммерческих судов дедвейтом до 12000 т. Верфь имеет четыре стапельных места в крытом отапливаемом эллинге, что позволяет строить и ремонтировать суда и корабли (с максимальной длиной 170 м и шириной 21 м) независимо от погодных условий. Каждое стапельное место в эллинге оборудовано двумя мостовыми кранами грузоподъемностью по 50 т, что позволяет обеспечивать спуск корабля при технической готовности 85-90%.

За многолетнюю историю предприятия для отечественного ВМФ на стапелях «Северной верфи» было построено 13 эскадренных миноносца проекта 56, четыре эсминца проекта 57-бис, четыре ракетных крейсера проекта 58, пять больших противолодочных корабля проекта 61, шесть газотурбинных сторожевых корабля противолодочной обороны проекта 1135, четыре ракетных крейсера (больших противолодочных корабля) проекта 1134, 10 больших противолодочных корабля 1134-А, четыре больших противолодочных корабля 1155, 17 эскадренных миноносцев проекта 956 типа «Современный» и др.

Два новых фрегата проекта 22350М получили имена «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

По имеющейся информации, фрегат 22350М будет иметь полное водоизмещение около 8000 т. Вооружение корабля по сравнению с фрегатами типа «Адмирал Горшков» будет увеличено до 48 ракет «Оникс»/«Калибр»/«Циркон». Новые фрегаты будут оснащены зенитных ракетным комплексом «Полимент-Редут» с 96 установками вертикального пуска.

Кроме того, предполагается (точных сведений об этом пока нет), что корабль будет вооружен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш» и ракетным комплексом для уничтожения подводных лодок «Медведка-2». Помимо всего прочего, на фрегате будет два палубных ангара на два вертолета. Проект корабля разработало Северное проектно-конструкторское бюро - ведущее КБ России по проектированию боевых надводных кораблей различных классов.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» будут заложены на северодвинском Севмаше (входит в ОСК). За свою историю Севмаш передал Военно-морскому флоту страны 133 атомные подводные лодки, 40 дизельных подводных лодок и 45 надводных кораблей.

В 2012 году Военно-морскому флоту передан головной атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» (проект «Борей»). В 2013-м - атомоход «Александр Невский» (проект «Борей»). В декабре 2013-го подписан приемный акт о принятии Военно-морским флотом в опытную эксплуатацию АПЛ «Северодвинск» (проект «Ясень»). 17 июня 2014 года на этом современном подводном атомоходе поднят Военно-морской флаг. 19 декабря 2014 года состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага еще на одном атомном подводном ракетном крейсере нового поколения «Владимир Мономах» (проект Борей»).

В настоящее время по проекту «Борей-А» Севмашем ведется строительство кораблей «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский»; по проекту «Ясень-М» - кораблей «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск».

Контракт на строительство двух субмарин проекта 885М, получивших сегодня имена в честь городов воинской славы «Воронеж» и «Владивосток», был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».

В проекте 885М применены многие технические решения, ранее не применявшиеся в отечественном подводном судостроении.

Корабли этой серии станут воплощением и концентрацией уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок.

Изменения коснулись элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, поставлять которые будет российский производитель. Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень» и «Ясень-М» вооружены ракетными комплексами «Оникс» и «Калибр» (в перспективе - ГЗКР «Циркон») и мощным торпедно-ракетным комплексом. Модернизированный проект «Ясень-М» отличается от своего предшественника новыми комплексами радиоэлектронного вооружения и автоматики на самой современной элементной базе. Головная АПЛ проекта 885М К-561 «Казань» должна быть сдана флоту в 2020 году.

Новые АПЛ укрепят боевой потенциал РФ, отметил глава государства Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

«Наша страна входит в число ведущих морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда», - заявил президент России 20 июля в Керчи.

Что касается двух универсальных десантных кораблей проекта 23900 «Прибой», то они получили имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Ранее сообщалось, что сумма контракта, заключенного весной Минобороны с предприятием, составила 100 млрд руб.

Водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев (два усиленных батальона морской пехоты). Вертолетоносец проекта 23900 будет оснащен доковой камерой для шести десантных катеров. В постсоветское время в России корабли подобного класса не строились.

Сооружение кораблей подобного класса вполне по силам судостроительному заводу «Залив» в Керчи. В частности, сухой док предприятия является одной из важнейших составляющих производственных мощностей «Залива» и обеспечивает строительство 2-3 судов до 70 тыс. т дедвейта в год. Основные параметры сухого дока: длина камеры дока - 354,2 м, ширина камеры дока - 60 м, глубина воды в камере - 11,0 м. Крановое оборудование комплекса: козловой кран - 2 штуки по 320 т, портальный кран 5 штук по 80 т позволяет формировать корпуса судов из крупных секций и блоков весом до 600 т. Сухой док «Залива» является одним из самых крупных в Европе.

Стапельный комплекс «Залива» включает в себя две горизонтальных стапельных линии длиной 400 м каждая. Обе линии имеют общее спусковое устройство - поперечный слип, который обеспечивает спуск судов на воду. Транспортировка заказа к спуску осуществляется гидравлическими транспортными тележками грузоподъемностью до 2000 т.

«Большие десантные корабли проектов 771 и 1171, находящиеся в настоящее время в боевом составе российского ВМФ, и физически, и морально устарели. Предполагалось, что их заменят «Мистрали». Но в итоге получилось то, что получилось»,

- говорит «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Виктор Кравченко.

По его мнению, отечественный проект 23900 существенно превосходит по своим характеристикам французский «Мистраль», а наличие подобных универсальных десантных кораблей в составе нашего Военно-морского флота существенно увеличит боевые возможности морских десантных сил.

Вполне возможно, что в недалеком будущем на российских верфях состоится закладка отечественных авианосцев (мощности предприятий вполне позволяют устроить корабли подобного класса), а УДК типа «Прибой» станут первым шагом на пути реализации подобного замысла, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

К 2027 году доля современных кораблей в ВМФ России должна превысить 70%, подчеркнул президент России Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. Глава государства сказал, что в настоящее время около 60 кораблей ВМФ РФ находятся в Мировом океане, из них половина - в дальней морской зоне.

Михаил Ходаренок