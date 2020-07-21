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Новикомбанк выступит генеральным финансовым партнером МВТФ "Армия-2020"

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" разработки АО "КБП" в экспозиции IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" разработки АО "КБП" в экспозиции IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

ЦАМТО, 20 июля. Новикомбанк, опорный Банк Госкорпорации Ростех, выступит генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Новикомбанк поддерживает Форум с самого основания и традиционно является одним из его наиболее активных участников. Так, в 2019 году в рамках Форума Новикомбанк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 млрд. руб. и провел круглый стол, на котором обсуждались вопросы диверсификации предприятий ОПК.

В рамках Форума 2020 года Новикомбанк, уже традиционно, проведет круглый стол, который в этом году будет посвящен крайне актуальной в масштабах всей страны теме: "Финансовая поддержка диверсификации предприятий ОПК в рамках реализации нацпроектов".

Новикомбанк, организатор мероприятия, приглашает гостей Форума принять участие в дискуссии, которая состоится 25 августа в 11:00, в Конференц-зале В-1. Заявки на участие в мероприятии принимаются по электронной почте: pr@novikom.ru.

Участники круглого стола обсудят алгоритмы финансирования диверсификации предприятий ОПК в рамках национальных проектов с использованием инструментов господдержки, примеры их практической реализации и многие другие актуальные вопросы. Данная тема является приоритетной для Банка, как важнейшего звена финансовой системы Ростеха, которое содействует реализации целей национального развития Российской Федерации, выполняя ключевые мероприятия практически всех национальных проектов, определенных президентом РФ. Новикомбанк в рамках этой глобальной программы оказывает финансовую поддержку предприятиям сектора, предлагая самые актуальные и выгодные инструменты развития производства. Только за 2019 год Новикомбанк профинансировал порядка 50 инвестиционных проектов на сумму более 155 млрд. руб. Большинство из этих проектов реализуется Новикомбанком с использованием всех возможных инструментов господдержки при организации финансирования.

За последний год банк значительно укрепил свои финансовые позиции и возможности по оказанию помощи в реализации национальных проектов. Так, по итогам первого полугодия 2020 года Новикомбанк получил прибыль 8,263 млрд. руб., что уже составляет 82% от годовой прибыли Новикомбанка за 2019 год и является историческим рекордом для кредитной организации. Рентабельность капитала Банка (ROE) превысила 30% годовых, это лучший показатель среди ста крупнейших банков страны, для большинства их которых соответствующее значение находится в пределах 8-10% годовых.

Активное участие Новикомбанка в Форуме "Армия" – это последовательная реализация стратегии быть ключевым центром финансирования для Госкорпорации Ростех, что позволяет качественно исполнять функции опорного Банка корпорации и обеспечивать наилучшие условия финансирования организациям "Ростеха" и российской промышленности, что особенно актуально в условиях работы по достижению целей национального развития страны на долгосрочную перспективу.

"Новикомбанк поддерживает Форум "Армия" со дня его основания, для нас это важная площадка, где мы не только подписываем стратегические контракты, но и получаем обратную связь от наших заемщиков. Благодаря этому мы можем оценить реальные потребности предприятий, понять, какие инструменты поддержки им особенно необходимы и предложить максимально выгодные условия сотрудничества", – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО АКБ "Новикомбанк".

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