Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей

ЦАМТО, 20 июля. Закладка сразу шести больших кораблей говорит о том, что в ближайшее время состав Военно-морского флота России станет более сбалансированным, заявил "РИА Новости" экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов.

Как уже сообщалось, сегодня на судостроительном заводе "Залив" в Керчи заложены два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – два фрегата проекта 22350, а на "Севмаше" в Северодвинске – две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М").

"Корабли дальней морской и океанской зоны – это то, чего у нас сейчас серьезно не хватает, и решение этой задачи делает наш флот сбалансированным. Это очень важно, чтобы флот был сбалансированный по родам сил, по уровню кораблей, по зонам действия, по оружию", – цитирует "РИА Новости" В.Попова.

По его словам, закладка шести кораблей говорит о том, что принята выверенная программа строительства и "впервые за долгое время" она исправно выполняется.

Командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) и начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005) Виктор Кравченко, в свою очередь, отметил, что строительство УДК в Керчи говорит о возрождении крымских предприятий.

"Керчь начали осваивать, потому что до 2014 года там практически ничего Украина не делала. Раньше (в советское время) там строились хорошие сторожевые корабли", – отметил В.Кравченко в беседе с "РИА Новости".