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Российская газета

Опубликовано первое официальное фото колесной самоходки "Мальва"

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На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который начнет работу 23 августа в парке "Патриот", специалисты смогут впервые ознакомиться с натурным образцом 152-мм самоходно-артиллерийского орудия "Мальва".

Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

В качестве иллюстрации обнародовано первое фото этой боевой машины, выполненной на четырехосном вездеходном шасси Брянского автомобильного завода.

О создании "Мальвы" стало известно лишь в середине осени прошлого года.

ЦНИИ "Буревестник" ведет большую работу по разработке современных артиллерийских вооружений для российских вооруженных сил.

Конструкторы этого коллектива являются авторами 57-мм зенитной "Деривации", 82-мм "Дрока" и 120-мм "Флокса".

Очень необычной является "Магнолия" на двухзвенном гусеничном шасси, также стоит отметить самую лучшую самоходку мира - "Коалицию".

Эти уникальные стреляющие бронированные новинки продемонстрированы в видеоролике, посвященном полувековому юбилею научно-исследовательского института, ныне входящего в состав знаменитого концерна "Уралвагонзавод" государственной корпорации "Ростех".



Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Компании
Буревестник
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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