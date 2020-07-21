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Известия.ru

Путин посетит главный военно-морской парад ВМФ России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Президент России Владимир Путин приедет на главный военно-морской парад ВМФ страны, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В празднике будут задействованы 46 кораблей, судов и катеров, в том числе фрегат «Адмирал Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Парадную линию возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века «Полтава».

Кроме того, на 26 июля намечена и воздушная часть парада, в которой примет участие 41 единица авиатехники.

Ранее в этот день прошла церемония закладки кораблей на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Оттуда по телемосту президент связался с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге.


День ВМФ традиционно отмечают в последнее воскресенье июля, которое в этом году выпадает на 26-е число. Помимо Петербурга военно-морские парады пройдут в этот день на всех военно-морских базах страны: в Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе, в пункте базирования ВМФ в Средиземном море — порту Тартус.

Впервые торжественные мероприятия состоятся в Каспийске — на новой военно-морской базе Каспийской флотилии.

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