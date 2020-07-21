Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия

Заложенные в Керчи в понедельник, 20 июля, универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», сообщил президент Владимир Путин во время церемонии закладки.

"По традиции универсальные десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота, – это "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", – приводит его слова ТАСС.

Также Путин сообщил, что две атомные подлодки, заложенные в понедельник на "Севмаше", названы в честь городов воинской славы – "Воронеж" и "Владивосток".

Путин также сообщил, что строительство в России серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух.

Ольга Никитина