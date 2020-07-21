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Деловая газета "Взгляд"

Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Заложенные в Керчи в понедельник, 20 июля, универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», сообщил президент Владимир Путин во время церемонии закладки.

"По традиции универсальные десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота, – это "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", – приводит его слова ТАСС.

Также Путин сообщил, что две атомные подлодки, заложенные в понедельник на "Севмаше", названы в честь городов воинской славы – "Воронеж" и "Владивосток".

Путин также сообщил, что строительство в России серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух.


Ольга Никитина

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4 комментария
№1
21.07.2020 02:46
Серия УДК просит свои ГТД, в пять раз мощнее нынешних, так-что ГТД-110М разработки АО ЕЭС России в бытность А.Б.Чубайса(15 лет назад по его проекту с Зоря-Машпроект и ныне с ОДК) как раз и пригодятся. Вполне возможно, один УДК назовут "Анатолий Чубайс", он то оказался не ниже Адмирала Флота полезностью государству, в отличии от его главных ругателей зюганистов(на самом деле навальнистов) редисок "красный снаружи и белый снутри" по выражению советского вождя Сталина.
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№2
21.07.2020 07:42
Преемственность названий понятна, вопрос как всё таки будут выглядеть УДК?!!
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№3
21.07.2020 08:12
Цитата, ЗНШ сообщ. №1
Серия УДК просит свои ГТД, в пять раз мощнее нынешних, так-что ГТД-110М разработки АО ЕЭС России в бытность А.Б.Чубайса(15 лет назад по его проекту с Зоря-Машпроект и ныне с ОДК) как раз и пригодятся. Вполне возможно, один УДК назовут "Анатолий Чубайс", он то оказался не ниже Адмирала Флота

Есть иная информация, с конкретными цифрами, которые говорят немного о другом раскладе
0
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№4
21.07.2020 09:17
Теоретически Дели понятно откажется от эсминцев нашего  проекта с ядерными ГСУ в пользу ГТД-генератор с 3000 об/мин без редуктора вообще(это если сделка по приобретению индийской верфи нормально пройдет).
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